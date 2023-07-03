Подмосковные врачи рассказали о спасении пациентки от «удушающей» простуды В Подольске врачи экстренно прооперировали едва не задохнувшуюся от простуды девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Подольске врачи спасли жизнь 22-летней пациентке, которая едва не задохнулась из-за простуды, рассказал NEWS.ru заведующий лор-отделением местной больницы Артем Гербергаген. После экстренной операции девушка пошла на поправку.

Пациентку доставила в больницу бригада скорой помощи. Специалисты диагностировали у нее эпиглоттит — острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани.

Пациентку сразу перевели в реанимацию для экстренной операции, в ходе которой у нее остановилось дыхание. За считаные минуты ей сделали коникотомию — вскрытие просвета дыхательных путей. Затем через разрез шеи установили дыхательную трубку. Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов дыхание и жизненно важные показатели удалось восстановить в течение нескольких минут, — рассказал специалист.

Он добавил, что на втором этапе лечения пациентке вскрыли абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку. Врач добавил, что в настоящее время девушка чувствует себя хорошо. Она еще продолжает лечение в лор-отделении, но скоро ее выпишут.

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