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Состояние скончавшейся Галины Волчек оценили в десятки миллионов рублей. Только за прошлый год худрук «Современника» заработала около 16 млн рублей.

По данным «Комсомольской правды» всё её состояние достанется единственному сыну от брака с актёром Евгением Евстигнеевым — Денису. Журналисты насчитали у Волчек имущества на сумму порядка 50 млн рублей. Сюда...