ГИБДД Подмосковья записала рэп-клип о безопасности дорожного движения. Авторы в форме песни рассказывают о необходимости светоотражающих элементов на одежде.
В композиции говорится о важности оставаться заметным на дороге,
Свет галогенов отражается от куртки, световозвращатель — спонсор ночной прогулки. С ним я яркая личность для всей округи, — поётся в треке.
Ранее News.ru сообщал, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов со своим внуком Керимгулы прочитал рэп, посвящённый ахалтекинскому жеребёнку по прозвищу Ровач. В переводе с туркменского это означает Благополучный.
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