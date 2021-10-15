Подмосковье раздаст призы за прохождение онлайн-теста по знанию ПДД

Первый онлайн-зачёт на знание правил ПДД — «Я знаю ПДД» — стартовал в Подмосковье. Любой житель Московского региона старше 16 лет сможет проверить свои знания правил дорожного движения. Тех, кому удастся правильно ответить на вопросы, ждут электронные сертификаты и призы. Об этом сообщает телеканал «360».

Согласно опросам, каждый второй водитель в России не открывал правила ПДД с тех пор, как окончил автошколу. При этом известно, что за последние четыре года в правилах вносились изменения 17 раз.

Онлайн-зачёт продлится до 11 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте. В тесте 20 вопросов, на которые нужно правильно ответить за 20 минут. Самые быстрые и точные участники получат в качестве приза умные колонки и набор автомобилиста.

Ранее стало известно, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.