Поддержать схиигумена Сергия приехал артист «Уральских пельменей»

https://static.news.ru/photo/535e6552-b090-11ea-bff0-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Соколов Фото: dk_sokolove/instagram.com

Артист «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов приехал в Среднеуральский женский монастырь, чтобы поддержать схиигумена Сергия (Романова). Священнослужителя отстранили от служения и подвергли церковному суду. Однако тот не согласился с действиями церковного руководства, оставшись в монастыре и отказавшись передавать его новому священнику.

Верующие, среди которых Дмитрий Соколов, прибыли на таинство Елеосвящения, совершаемое несколькими священниками. Традиционно его проводят во время поста. В настоящее время православные соблюдают Петров пост, который длится до 11 июля. Считается, что во время соборования его участники очищаются от забытых грехов.

Возле храма также собрались десятки верующих и журналисты. С последними, против своего обыкновения, священнослужитель вышел пообщаться и даже раздал им шоколадки, подарил цветы и позвал в гости. Он также заявил, что молится за всех сотрудников СМИ.

В настоящее время монастыре проходит очередная служба, на которую собираются верующие. На территорию пускают всех желающих.

[Церковные власти] хотели заменить духовного отца в монастыре. Если бы к вам пришли заменить вашего отца, вам бы понравилось? — сказал отец Сергий в ответ на опрос, почему храму необходима охрана.

По словам корреспондента 66.RU , поведение схиигумена кардинально изменилось. Недавно охрана монастыря угрожала проткнуть колеса автомобилю журналистов, а сейчас священнослужитель организовал пресс-подход с экскурсией по монастырю. Он продемонстрировал и обстановку своей кельи, подчеркнув, что за 30 лет приобрёл только «келью на два метра».

На стене кельи висит портрет Иосифа Сталина, восхищение к которому схиигумен не скрывает.

Сталин отменил мужеложство, сделал бесплатные медицину и образование. Хотел бы, чтобы люди были подобные. На страшном суде встретимся, и Бог рассудит, кто прав, — поделился он.

Согласно официальной позиции РПЦ, соборование, которое состоится в Среднеуральском женском монастыре, не будет иметь силы, так как его совершает запрещённый в служении священник. Однако схиигумен не обращает внимания на запреты правящего архиерея — утром 17 июня он провёл «отчитку» и литургию.

Как писал NEWS.ru, источник в администрации губернатора Свердловской области заявил, что ситуация в Среднеуральском женском монастыре является делом Русской православной церкви. По его словам, если говорить светским языком, произошёл не захват, а внутрицерковный спор.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская опровергла сообщения о том, что схиигумен Сергий был её духовным наставником. При этом политик не отрицает факт знакомства с монахом.

Схиигумен вернулся к служению в монастыре Спорительницы хлебов несмотря на запреты правящего архиерея. Как заявили в Екатеринбургской епархии он отстранил от управления игуменью, назначенную решением Священного Синода в 2005 году. При этом охранять обитель Сергий призвал казаков и добровольцев. В итоге священник Георгий (Викторов), назначенный в монастырь для совершения богослужений, попасть на территорию обители не смог.