«Правду скрывают»: родители готовы судиться из-за тестов на COVID в школах

В Москве группа родителей школьников пытается отменить эксперимент по обязательному тестированию детей на COVID-19 в среднеобразовательных учреждениях. В настоящее время в нём участвуют ряд школ, в дальнейшем опыт хотят распространить и на остальные. Глава движения «Объединение родителей» Инна Гориславцева в интервью NEWS.ru объяснила позицию недовольных семей, а также рассказала, что активисты ждут от властей обоснования мер по тестированию в школах. После этого они, возможно, будут обращаться в суд. Пока недовольные решением мэрии родители отправили сотни жалоб в Генпрокуратуру, Следственный комитет, Совет безопасности и ФСБ.

— Расскажите, в чём заключается суть ваших претензий?

— Совместный приказ департамента образования и науки города Москвы и департамента здравоохранения содержит в себе несколько положений, вокруг которых и развернулся бурный родительский протест. Первое возражение касается пункта о том, что предварительное информированное согласие родителей или законных представителей на взятие образцов биоматериала у детей для проведения тестирования не предусмотрено. Мы видим в этом противоречие с федеральным законодательством, согласно которому предварительное письменное согласие всё же требуется. Поэтому это согласие берут, если сейчас, например, обратиться за ПЦР-тестом в частную лабораторию. Однако с учениками в школах это почему-то не действует. Нам пытаются обосновать это тем, что это якобы не медицинская манипуляция, а «бытовое тестирование». Такого термина в медицине нет. Приравнивать тесты с забором биоматериала со, скажем, тестами на беременность или на диабет некорректно. В этих случаях есть либо диагноз, либо симптомы. Со школьниками же речь о том, что тестировать будут тех, кто не демонстрирует признаки наличия ОРВИ.

Сандурская Софья/АГН «Москва»

В приказе также говорится о том, что если родители отказываются от того, чтобы их ребёнок проходил тест, ребёнок в школу не допускается. Альтернатива для обучения не предоставляется. При этом мы уже ознакомились с документом Росздравнадзора, опубликованным в мае 2020 года, в котором говорится что тесты и экспресс-тесты — это медицинское изделие, которое может применяться только «инвитро» (в лабораторных условиях) в стенах медицинских спецучреждений. Росздравнадзор был против свободной продажи этих тестов в аптеках ещё в 2020 году. Это было обосновано — забор биоматериала из достаточно глубокой носовой полости предусматривает владение определёнными навыками.

— Однако риск при тестировании всё равно не выглядит устрашающе.

— Нет. Начнём с того, что неправильное введение зонда в носовую полость может привести к тому, что будут повреждены пазухи носа. Зонд надо вводить достаточно глубоко — не имитировать взятие биоматериала, поковырявшись в ноздре на сантиметр, а на половину длины от носовой до ушной пазух. Это 4-5 см, это довольно глубоко. Если всё делать правильно, с правильным расположением рук, то риск минимален, но если ребёнок чихнёт, дёрнет головой и так далее, то может быть повреждение. Может пойти кровь. Что будет делать учитель, не являющийся медработником? Департамент втравливает наших педагогов в выполнение функций, которыми они заниматься не должны.

— Разве в школах забор предлагают осуществлять не медицинским сотрудникам?

— Нет, обычным учителям. Каждая школа сама определяет этот порядок, а далеко не во всех московских школах есть медицинский кабинет. Их методично закрывали стараниями департаментов образования и здравоохранения столицы. У каждой школы есть прикомандированная поликлиника, из которой при необходимости приходит медсестра для совершения тех или иных манипуляций, но дежурить постоянно она там не обязана.

Сандурская Софья/АГН «Москва»

— К вам уже обращались родители, чьих детей тестировали учителя?

— Обращались. Тестирование это уже идёт в пилотном виде в 10 московских школах. Более того, детям старше 15 лет предлагается проходить самотестирование. Я знаю на самом деле, почему всё это происходит — это не забота о детях. Это необходимость так или иначе под соусом борьбы с ковидом вытащить деньги из московского бюджета. Сумма очень приличная — у нас два миллиона человек, которые ходят в школьные и дошкольные учреждения. А ещё тестирование проходит с периодичностью раз в 14 дней. При этом ПЦР-тест, например, действителен в течении 72 часов. Какой смысл в таком тестировании?

— Видимо, московские власти понимают, что тестировать каждые 72 часа детей нереально, но каждые две недели — лучше, чем ничего.

— Да, но у нас к тому же установлена норма о том, что если у школьника температура, он кашляет или у него насморк, то тогда — да, его надо обследовать, с этим я согласна. Однако если говорить о совсем маленьких детях, то признаки ОРВИ у них регулярны, такой период жизни, так иммунитет работает. Как с этим быть? В приказе о тестировании школьников отсутствует медицинская логика и нарушается целый ряд законодательных норм. Мы будем против подобных приказов до тех пор, пока нам не раскроют статистику по заболеваемости детей и данные о том, насколько они влияют на заболеваемость. Пока медицинское сообщество не придёт к консенсусу, который оно сможет раскрыть на официальном уровне, о значительном влиянии детей на распространение ковида, пока эти исследования не опубликуют и не признают, мы будем против.

— Однако подобные исследования, тем более консенсус, занимают долгое время, иногда годы, а в это время уже сейчас люди и врачи болеют и умирают, палаты заполнены. Разве не надо действовать «по законам военного времени»?

— Нет, это уже разговоры из области демагогии. Нам говорят о том, что дети заражают взрослых, но если мы отправляем домой ребёнка с выявленным коронавирусом, с ним там всё равно контактируют взрослые, которые ходят на работу и по другим делам и всё равно разносят вирус.

— Получается, можно бы было ввести ещё более жёсткие ограничительные меры, обязательно сажать на карантин и взрослых?

— Естественно. На карантин должна садиться вся семья. Однако у заражения есть периодичность, и можно взять тест и выяснить — заразилась остальная семья или нет. Если нет — она свободна? А насколько? Нужно ли им теперь брать эти тесты регулярно? Мы возвращаемся к гаданию на кофейной гуще, а я гадать на ней не хочу. Я хочу слушать авторитетное мнение медиков, подкреплённое логичными действиями властей и данными. Однако ничего этого у нас нет.

— Вы намерены помимо обращений в разные инстанции идти в суд?

— Пока мы написали запросы о предоставлении официальной информации. Также по нашей просьбе были составлены в адрес правительства Москвы депутатские запросы, надеюсь, хотя бы они не будут проигнорированы. Если нам всё же ответят и предоставят официальные цифры, то мы станем решать, есть ли у нас правовое основание с кем-то судиться, или мэрия полностью права. К сожалению, пока у нас есть только часть информации, правду от нас полностью скрывают.