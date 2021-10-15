Под Рязанью похоронили зарезанного оккультистами подростка

В посёлке учхоза Стенькино Рязанского района похоронили убитого 15-летнего подростка. Отчим и мачеха мальчика провели ритуальное убийство, зарезав юношу, сообщает «MK в Рязани».

Мальчика отпевали в Церкви Архангела Михаила в селе Подвязье. Местный житель пояснил, что в родном селе подростка храма не было, поэтому его пришлось везти в другой населённый пункт. В церковь приехали только самые близкие. После отпевания тело привезли в Стенькино, где на прощание собралось 120 человек.

Родители погибшего от общения с прессой отказывались. Местные жители, в большинстве своём, также не хотели общаться с журналистами и просили обойтись без фото и видео.

15-летний подросток проживал с семьёй в посёлке учхоза Стенькино Рязанского района. Пропал он 8 октября, его тело с признаками насильственной смерти нашли в лесу 13 октября.

Ранее сообщалось, что отчим и мачеха зарезали 15-летнего подростка и скинули его тело в заброшенный колодец под Рязанью. Как уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это было ритуальное убийство и злоумышленники уже задержаны.