Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 185 тысяч россиян

https://static.news.ru/photo/1933c328-789a-11ea-b40e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики следят за состоянием 185 тысяч граждан из-за подозрения на заражение коронавирусом.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 795 тысяч тестов на COVID-2019.

Как писал NEWS.ru, ранее профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин сообщил, что пандемия коронавируса в России может пойти по «взрывному» сценарию с резким началом, большим количеством жертв и последующим спадом.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.