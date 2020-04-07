Под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 185 тысяч россиян

Российские медики следят за состоянием 185 тысяч граждан из-за подозрения на заражение коронавирусом.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на сегодняшний день в стране проведено свыше 795 тысяч тестов на COVID-2019.
Как писал NEWS.ru, ранее профессор Сколковского института науки и технологий Георгий Базыкин сообщил, что пандемия коронавируса в России может пойти по «взрывному» сценарию с резким началом, большим количеством жертв и последующим спадом.
На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.
В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.
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