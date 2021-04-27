Под колёсами УК: к чему приведёт ужесточение наказания за пьяную езду

Российские власти не занимаются разработкой системы, позволяющей достичь минимальной смертности на дорогах. При этом ужесточение наказания за пьяную езду вряд ли решит проблему, если речь не будет идти о конфискации транспортного средства, считает депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев. Так он прокомментировал NEWS.ru планы правительства усилить введённую в 2015 году уголовную ответственность за повторное ДТП в состоянии опьянения. Соответствующий законопроект парламентарии могут в приоритетном порядке принять уже в мае.

Рецидивов больше, приговоров меньше

Правительство разработало законопроект, вносящий поправки в ст. 264.1 УК РФ, наказывающую за управление автомобилем в нетрезвом виде, если человек ранее привлекался за это нарушение к административной ответственности либо был судим по уголовной статье за ДТП с причинением вреда здоровью или повлёкшее смерть потерпевшего. Как пишут «Известия», авторы документа предлагают увеличить по штрафы с 300 до 500 тысяч рублей, а также максимальный срок лишения свободы с двух до трёх лет. Госдума может приступить к принятию закона вскоре после майских праздников.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что за последние пять лет в некоторых субъектах фиксируется кратный рост числа повторных преступлений по ст. 264.1. В 2020 году доля таких фигурантов в целом по России составила 20% от общего числа привлечённых к ответственности, в Волгоградской области — 25%, Мурманской области — 30%, Удмуртии— 49%.

При этом число аварий, совершённых по вине нетрезвых водителей, согласно статистике ГИБДД, за последние годы плавно снижалось, особенно после введения в УК с. 264.1, хотя в 2016-м и 2018-м наблюдались отклонения от этого тренда. В 2020 году было зафиксировано 14 481 «пьяное» ДТП, в 2019-м — 14 689, в 2018-м — 15 166, в 2017-м — 14 972, в 2016-м — 15 669, в 2015-м — 15 344, в 2014-м — 16 517. Также падало и количество приговоров по новой статье УК, о чём свидетельствуют данные судебного департамента: с более чем 75 тысяч в 2016 году до 57 тысяч в 2020-м.

нцбдд.мвд.рф

По данным Научного центра безопасности дорожного движения, в 2020-м было выявлено 537,6 тысячи фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. При этом было зарегистрировано 68,4 тысячи преступлений по ст. 264.1 УК РФ, что на 0,6% больше, чем в 2019-м. Что касается ДТП с участием водителей в состоянии опьянения либо с его признаками, то в прошлом году таковым было каждое седьмое происшествие, или 13,2% от общего числа. При этом 28% жертв автоаварий в России составили погибшие именно в «пьяных» авариях.

К тому же зафиксирован рост числа погибших в данных происшествиях (+1,1%, всего 4 515), однако число раненых сократилось на 4,5% и составило 25 469 человек. В данных происшествиях погиб каждый шестой пострадавший, — говорится в сводке о дорожно-транспортной аварийности в РФ за 2020 год.

Конфискация эффективнее срока

Сергей Булкин/NEWS.ru

Положительное заключение на законопроект правительства об ужесточении ст. 264.1, по некоторым данным, уже дало правовое управление Госдумы. По словам первого зампреда фракции «Единой России» Адальби Шхагошева, партия власти поддержит данную инициативу. Однако его однопартиец, член думского комитета по транспорту и строительству Александр Васильев в интервью NEWS.ru признался, что ужесточение наказания в нынешнем виде вряд ли изменит ситуацию на российских дорогах к лучшему.

Не всегда штраф и даже лишение свободы могут оградить человека от поездки в нетрезвом виде за рулём машины. И это касается не только пьяной езды, это касается многих вещей, связанных с дорожным движением. Когда была авария с Михаилом Ефремовым, я предлагал наконец-то внести на рассмотрение новый КоАП, который сформировали в Минюсте — они его подготовили и прошли согласование, но документ до сих пор ещё не внесён в Госдуму. В том кодексе наказание за пьяную езду предусмотрено в виде конфискации транспортного средства. Грубо говоря, алкоголику не на чем будет ездить. Человеку, который пьёт, глубоко наплевать и не заботят последствия того, что он совершит. Поэтому его надо лишить транспортного средства. Александр Васильев депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий полагает, что за последнее время в стране существенно сократилось количество сотрудников ГИБДД, поэтому выявлять пьяных за рулём стало намного сложнее, а тотальных проверок на дорогах в России делать ещё не научились. Васильев привёл в пример «ряд стран», где с утра по субботам дорожные инспекторы могут перекрыть дорогу и выявить из потока сотни нетрезвых водителей.

Вопрос заключается в реформировании системы безопасности дорожного движения. Необходимо создавать концепцию к стремлению к нулевой смертности, но правительство у нас этим не занимается. Я не вижу существенных шагов к тому, чтобы навести порядок на дорогах и сделать их безопасными, касательно поведения водителей, — подчёркивает Васильев.

По мнению депутата, на дорогах губит людей не только водка, но и превышение скорости, выезд на встречную полосу и столкновение. Также на число ДТП влияет качество покрытия автомагистралей и уровень их обустройства, который после ремонта почти не меняется. Парламентарий обратил внимание на то, что с точки зрения аудита безопасности «убитая» дорога безопаснее, чем отремонтированная без знаков и разметки. Он отметил, что в ходе замера разметки в 50 городах России в 30 она не соответствовала требованиям ГОСТа.

Слово пешеходам

Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов считает, что российская судебно-правовая система в отношении нерадивых автомобилистов в прошлые годы отличалась мягкостью, поскольку низкие штрафы не представляли для них проблемы. Как следствие — шестизначные цифры годовой статистики ДТП. Так, по вине водителей в 2020 году произошло 128 528 аварий, в 2019-м — 146 688, в 2018-м — 148 142, в 2017-м — 143 458, в 2016-м — 150 860, в 2015-м — 157 943. Собеседник NEWS.ru считает, что ужесточение наказания за пьяную езду обоснованно, но остаётся проблема с компенсациями за причинённый вред здоровью пострадавшим в ДТП, суммы которых, по его словам, застряли на уровне 1990-х годов и ещё зависят от региона. В Москве они больше, в других регионах — меньше, при этом зачастую назначается минимальная сумма, составляющая в некоторых субъектах 100–200 тысяч рублей.

Наш представитель работает в комиссии, которая пытается восстановить минимальные суммы возмещения за причинённый ущерб. И у каждого судьи своё представление, что справедливо, а что нет. Некоторые судьи ориентируются на то, может человек выплатить или не может, а должен быть общий подход. Что касается лишения свободы, то, к сожалению, уголовный срок в виде колонии-поселения или условного наказания не всегда адекватен тяжести содеянного по нынешним законам. И ещё мы не видим полицейских на пешеходных переходах. Но ведь большинство людей сбивают именно там. Владимир Соколов председатель Союза пешеходов председатель Союза пешеходов

По его словам, важным моментом является общественное восприятие автомобилистов-нарушителей. Если человек ушёл от ответственности, он не должен считаться победителем в глазах социума. Соколов обратил внимание на то, что недавно «один известный актёр» попытался уйти от ответственности, но общество проявило свою позицию, которая была отражена в приговоре. Это же должно работать и в других похожих историях.

Ранее NEWS.ru подробно анализировал применение ст. 264.1, которая появилась в УК в середине 2015 года. До этого гражданин, нарушивший правила дорожного движения в нетрезвом виде, мог при самом плохом для него сценарии лишиться водительских прав на два года либо быть оштрафованным на 30 тысяч рублей. Кроме того, суд мог назначить за вождение подшофе без прав административный арест до 15 суток. Уголовная ответственность наступала для нарушителей правил только тогда, когда в результате аварии потерпевший получал тяжкий вред здоровью или погибал.

Толчком к введению новой статьи УК стала авария на Минской улице в Москве в 2012 году, когда семь человек, в том числе пять воспитанников детдома, погибли из-за того, что пьяный житель столицы Александр Максимов протаранил на машине остановку общественного транспорта. За два года до этого происшествия мужчину лишали прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. После аварии на Минской улице Максимову дали 8,5 года тюрьмы.

В 2019 году ст. 264.1 УК смягчили, исключив её применение к тем водителям, которые попадались нетрезвыми после того, как в предыдущий раз скрывались с места ДТП и их опьянение не было доказано.

В подготовке материала также участвовала Марина Ягодкина.