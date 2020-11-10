Почти половина россиян намерены сменить работу в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7bdaca8e-23db-11eb-bd2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поиском новой работы в 2021 году намерены заняться 43% жителей России, свидетельствует исследование, проведённое сервисом «Работа.ру».

Такие данные были получены по итогам собеседования свыше 5 тысяч человек в ноябре. Поиском новой работы займутся 43%, а 21% респондентов намерены найти подработку, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса.

Участникам исследования были заданы и другие вопросы о планах на следующий год. Так, 18% будут откладывать деньги, 14% купят квартиру или машину, а 11% опрошенных намерены отправиться в путешествие.

При этом лишь 6% респондентов сказали, что намерены сесть на диету. Большинство опрошенных (58%) сказали, что не ждут ничего хорошего от 2021 года, который будет трудным.

Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что рабочая группа Госдумы намерена внести в Трудовой кодекс России поправки, наделяющие органы госвласти правом направлять сотрудников на удалёнку без их согласия в случае введения режима ЧС.