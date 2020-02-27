https://static.news.ru/photo/db264b36-58f1-11ea-ac2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Счётная палата РФ по итогам проверки пришла к выводу о плачевном состоянии медучреждений, которых в стране насчитывается 116 865. Аудиторы установили, что на 1 января 2019 года во многих учреждениях отсутствовало горячее водоснабжение (в 52,1% зданий), центральное отопление (41,1%), канализация (35%) и водопровод (30,5%).

Кроме того, большинство зданий находятся в плохом санитарном и техническом состоянии, 14% из них являются аварийными, сообщает РБК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больнице скорой медицинской помощи в Кургане будет выделено 200 млн рублей на ремонт и закупку нового оборудования. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин во время посещения медучреждения. Он отметил, что в своём нынешнем состоянии больница вызывает «сожаление и стыд».