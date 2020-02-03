https://static.news.ru/photo/f7d9e670-469a-11ea-9b52-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что профильный комитет Госдумы РФ получил 65 поправок к президентскому законопроекту об изменении Конституции.

По информации председателя профильного комитета, 65 поправок на начало заседания Совета поступило, — заявил Володин.

Он подчеркнул, что утром, 3 февраля, количество поправок составляло 53.

Все эти поправки требуют экспертизы всесторонней, изучения этого вопроса, — подчеркнул Володин.

По его словам, это официально внесенные в Госдуму поправки, инициаторами которых являются депутаты и члены Совета Федерации. Володин отметил, что профильному комитету будет дано время для всестороннего изучения этих поправок, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что власти согласовывают время проведения голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, вопросы находятся в стадии обработки и обсуждения, поэтому будут уточняться.

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