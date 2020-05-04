Почти 600 самолётов и вертолётов пролетят над Россией 9 мая

https://static.news.ru/photo/09d343f4-8e1b-11ea-bf9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны сообщило о планируемом на 9 Мая пролёте авиационной техники над Россией. В мероприятии примут участие 597 машин.

Авиация пролетит над 47 городами, передаёт ТАСС. Летательные аппараты появятся во всех городах-героях и населённых пунктах, в которых дислоцируются авиационные части.

Как писал NEWS.ru, официальные мероприятия 9 мая в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне с участием президента Владимира Путина не будут массовыми. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства сам возложит цветы и сам выступит, поэтому никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет.