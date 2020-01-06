Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин рассказал журналистам о семье, в которой дети погибли при пожаре на территории Борисоглебского района.

По его словам, эта семья была благополучной. Мать погибших детей работает педагогом, а отец трудится электриком. Крупин подчеркнул, что случившаяся трагедия является большим горем для всей Ярославской области. Я знаком...