Более половины из 77 тысяч культурных ценностей, похищенных в России за 11 месяцев 2019 года, составляют иконы. По данным МВД, денежных монет и знаков было похищено более 11 тысяч, что соответствует второму месту. На третьем месте — ордена и медали (около 6 тысяч).
По состоянию на 11 декабря 2019 года на территории РФ похищенными числятся более 77 тысяч предметов, имеющих культурную ценность. Среди них иконы составляют около 45 тысяч, — цитирует ТАСС пресс-службу МВД России.
Как ранее писал NEWS.ru, в январе 2019 года полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было похищено из Третьяковской галереи. Преступление было совершено с особой дерзостью — прямо во время работы выставки на глазах посетителей человек, одетый в форму музейного работника, снял картину, вынул полотно из рамы и не спеша покинул помещение.
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