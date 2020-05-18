Почти 6 тысяч человек выздоровели после COVID-19 в России за сутки

https://static.news.ru/photo/c1f1b274-99a4-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Число выздоровевших жителей России после коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) увеличилось на 5 921 за 24 часа. Всего в стране исцелились 76 130 пациентов с начала наблюдений.

За последние сутки выявлено 9263 новых случаев заболевания, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. Число зараженённых достигло 299 941. По количеству лидирует Москва — 3 545 человек. В Подмосковье выявлено 989 случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге — 453.

За прошедшие 24 часа на территории РФ скончались 115 человек, у которых ранее было диагностировано заражение COVID-19. Общее число жертв недуга составляет на 19 мая 2020 года 2837.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Амурской области зафиксирован первый летальный исход от COVID-19. Скончалась 80-летняя жительница Серышевского района.