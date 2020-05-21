Почти 3 тысячи человек выздоровели после COVID-19 в Москве за сутки

https://static.news.ru/photo/5630ce80-9c01-11ea-be7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 2900 пациентов выздоровели в Москве после лечения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Общее число выписанных граждан превысило 43,5 тысячи человек, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2900 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582, — приводит слова чиновницы РИА Новости.

За прошедшие сутки в России ещё 7144 человека вылечились от коронавируса. В Москве побороли вирус 2900 пациентов, в Подмосковье — 418, в Санкт-Петербурге — 198.

Большинство новых заболевших — в столице РФ, Московской области и Санкт-Петербурге. В регионах-антилидерах также Нижегородская область и Красноярский край. За сутки зафиксировано 150 летальных исходов. Общее число жертв коронавируса составило 3249.

Ранее NEWS.ru писал, что за минувшие сутки зафиксировано 8894 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 326 448.