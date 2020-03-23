https://static.news.ru/photo/97f36bc6-6d02-11ea-9f5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Почта России» ввела новые меры на фоне распространения коронавируса. Все работающие там курьеры пройдут инструктаж по бесконтактной передаче посылок и доставке «до двери». Это делается для того, чтобы избежать передачи инфекции пожилым и людям, находящимся в группе риска, заявил глава «Почты России» Максим Акимов.

Тысячи сотрудников ежедневно оказывают услуги миллионам граждан, и поэтому сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции обязывает нас принять не только предписанные, но и дополнительные меры, — цитирует его РБК.

Он призвал клиентов отдать предпочтение цифровым сервисам, не посещать без необходимости отделения компании. С 24 марта через мобильное приложение «Почты России» жители крупных городов смогут заказать доставку на дом посылок весом до 2,5 кг. Исключение составят отправления с наложенным платежом. С 8 апреля на дом можно будет доставить посылки весом до 31 кг.

Кроме того, всех сотрудников почтовых отделений обеспечат медицинскими масками. Компанией уже закуплено 3 млн масок, их выдача начнётся 25 марта.

По последним данным, количество инфицированных коронавирусом нового типа в России достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 прошла первую фазу испытаний. Их предполагается завершить в июне, таким образом, препарат будет получен примерно через 11 месяцев.