Почему старинный ритуал делает новую сковороду лучше фабричной обработки: простой прием с солью — и посуда служит в разы дольше

Почему старинный ритуал делает новую сковороду лучше фабричной обработки: простой прием с солью — и посуда служит в разы дольше

Иногда самые действенные кухонные хитрости приходят к нам из прошлого. Один из таких способов — натирание новой сковороды крупной солью. Процедура занимает всего пару минут, но помогает продлить срок службы посуды и улучшить ее рабочие свойства без всякой химии.

Соль прекрасно очищает поверхность: она снимает остатки заводских масел, мелкую пыль и полирует металл, делая его гладким и менее подверженным пригоранию. Особенно это важно для чугунных и стальных сковород, которые часто склонны к ржавчине. После натирания посуду слегка прогревают — соль вытягивает влагу, убирает запахи и подготавливает металл к первым жаркам.

Достаточно потом смыть остатки соли и насухо вытереть, при желании нанести тонкий слой растительного масла. Такой маленький ритуал помогает создать естественное защитное покрытие и служит отличной основой для долгой работы сковороды.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.