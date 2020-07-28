Назначение Михаила Дегтярёва врио губернатора не стало пока панацеей от прекращения протестов, которые уже пару недель сотрясают Хабаровский край. И это несмотря на очередное экзотическое обещание Михаила Владимировича париться в бане с начальниками ради интересов народа. Пока же весь край в буквальном смысле «парится по-чёрному», а за ситуацией в Хабаровске внимательно наблюдают в других, прежде всего, сопредельных регионах.

Естественно, речь идёт не о рядовых налогоплательщиках, а о региональных элитах, которые, как принято ныне говорить, почувствовали вкус большой самостоятельности в период пандемийного карантина, когда им предложили действовать на своё усмотрение. Причём проблемы у региональных элитариев весьма приземлённые, то есть касающиеся не столько даже земли, сколько недр, в которых можно найти всю периодическую таблицу элементов Менделеева. Вопрос стоит же только о размере ренты, которая, дескать, должна оставаться и перераспределяться непосредственно в краях и областях. Недаром же в рядах протестующих всегда был популярен мем, что краю от его богатств всегда достаются только крохи с барского московского стола.

И на таком фоне нестабильности, волнующей Кремль, у местной элиты как раз и появляется шанс усиленно поторговаться с Москвой за процент от всего, что есть: золота, леса, металлов, рыбной промышленности. За то, какой «вступительный взнос» можно получить с членов клуба «Форбс» при заходе в регион. Раньше угрозы нестабильности, нарушения политического равновесия ловко использовали национальные республики в составе России. В результате они получали не только дополнительные бюджетные трансферты и приток государственных инвестиций, но зачастую и гарантии невмешательства центра в местные дела.

Однако с 2018 года пришлось внимательнее относиться и к нуждам дальневосточников, которые в Приморском крае чуть не привели к власти КПРФ. Тогда под официального кандидата Олега Кожемяко пришлось местному электорату разрешить многое такое, о чём в других регионах предпочли забыть, включая беспошлинный ввоз автомобиля с правым рулем.

Михаил Дегтярёв Пресс-служба Хабаровского края/ТАСС

Теперь и Михаил Дегтярёв поспешил обнадёжить новых земляков, сообщив, что премьер Михаил Мишустин обещал направить в край дополнительно 1,3 млрд бюджетных рублей. В Хабаровск прилетел и министр энергетики Александр Новак с собственными приятными сюрпризами, включая и обещание усиленными темпами газифицировать область. Однако вряд ли такие анонсированные блага могут полностью удовлетворить и местные низы, и верхи.

При этом в Москве прекрасно понимают, что «золотой дождь» может окончательно спровоцировать аналогичные акции и в смежных областях. Так, ограниченные акции протеста в последние дни были замечены и в Южно-Сахалинске перед зданием местного правительства, и во Владивостоке, и в Якутске, где вышли, как сейчас принято говорить, любители «покормить голубей». Понятно, что там элитарии выжидают, много ли перепадёт коллегам в Хабаровске от торга с Кремлём. Или же, наоборот, из Москвы придёт сигнал на жёсткую зачистку «сепаратистов».

Впрочем, все понимают, что и в Кремле колеблются, не желая нарушать общего политического равновесия, надеясь, что удастся найти компромисс сравнительно малой кровью. Впереди ведь несколько циклов важнейших выборов, и Москве не хотелось бы столкнуться с мстительным саботажем местных влиятельных кланов. В крайнем случае можно будет красиво пожертвовать Михаилом Дегтярёвым.

Тот самый случай, когда игра идёт от Москвы до самых окраин.