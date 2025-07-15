Почему оладьи на молоке — самый странный, но вкусный завтрак для смелых

Почему оладьи на молоке — самый странный, но вкусный завтрак для смелых

Оладьи на молоке — классика, которая может удивить даже тех, кто привык к привычным оладьям на кефире. Этот рецепт поможет приготовить нежные, средней толщины оладьи, которые хорошо жарятся даже без лишнего масла — прямо на сухой антипригарной сковороде.

Важно понимать, что оладьи на молоке не будут такими воздушными и пышными, как дрожжевые или на кефире. Их структура плотнее, но если сделать оладушки небольшого размера, разрыхлитель поможет им подняться и сохранить мягкость.

Ингредиенты

Молоко — 200 мл

Мука — 1,5–2 стакана (в зависимости от качества)

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1–2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой

Соль — по вкусу

Растительное масло — 100 мл для жарки

Приготовление

В миску разбейте яйцо, добавьте сахар по вкусу и щепотку соли. Взбейте венчиком до однородности. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте. Добавьте половину муки и половину молока, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Постепенно добавляйте оставшуюся муку и молоко, регулируя консистенцию теста — оно должно быть как густая сметана. Разогрейте сковороду, налейте масло и дождитесь, пока оно хорошо разогреется. Ложкой выкладывайте небольшие порции теста, формируя оладьи. Жарьте 1,5–2 минуты на среднем огне, можно накрыть крышкой для лучшего пропекания. Переверните оладьи и обжарьте еще 1–2 минуты до золотистой корочки. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Подавайте оладьи с любимыми добавками — вареньем, мёдом, сиропом или сгущенным молоком.

Простой и проверенный рецепт классических оладий на молоке для уютного утра. Попробуйте и убедитесь сами!

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