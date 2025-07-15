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15 июля 2025 в 15:30

Почему оладьи на молоке — самый странный, но вкусный завтрак для смелых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи на молоке — классика, которая может удивить даже тех, кто привык к привычным оладьям на кефире. Этот рецепт поможет приготовить нежные, средней толщины оладьи, которые хорошо жарятся даже без лишнего масла — прямо на сухой антипригарной сковороде.

Важно понимать, что оладьи на молоке не будут такими воздушными и пышными, как дрожжевые или на кефире. Их структура плотнее, но если сделать оладушки небольшого размера, разрыхлитель поможет им подняться и сохранить мягкость.

Ингредиенты

  • Молоко — 200 мл
  • Мука — 1,5–2 стакана (в зависимости от качества)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1–2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 100 мл для жарки

Приготовление

  1. В миску разбейте яйцо, добавьте сахар по вкусу и щепотку соли. Взбейте венчиком до однородности.
  2. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте.
  3. Добавьте половину муки и половину молока, тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.
  4. Постепенно добавляйте оставшуюся муку и молоко, регулируя консистенцию теста — оно должно быть как густая сметана.
  5. Разогрейте сковороду, налейте масло и дождитесь, пока оно хорошо разогреется.
  6. Ложкой выкладывайте небольшие порции теста, формируя оладьи. Жарьте 1,5–2 минуты на среднем огне, можно накрыть крышкой для лучшего пропекания.
  7. Переверните оладьи и обжарьте еще 1–2 минуты до золотистой корочки.
  8. Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Подавайте оладьи с любимыми добавками — вареньем, мёдом, сиропом или сгущенным молоком.

Простой и проверенный рецепт классических оладий на молоке для уютного утра. Попробуйте и убедитесь сами!

Иногда хочется чего-то особенного, но без долгой готовки. Этот рецепт — идеальное решение: знакомый вкус бефстроганова в удобном формате!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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