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03 июля 2025 в 16:08

Бефстроганов в лаваше: мясная нежность в хрустящей упаковке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда хочется чего-то особенного, но без долгой готовки. Этот рецепт — идеальное решение: знакомый вкус бефстроганова в удобном формате!

Мягкое мясо в сливочном соусе, хрустящий лаваш и свежий салат — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально для обеда на работе или пикника на природе.

Понадобится:

  • 500 г говяжьей вырезки
  • 1 луковица
  • 150 мл сметаны
  • 1 ч. л. томатной пасты
  • 3 лаваша
  • пучок салатных листьев
  • специи по вкусу

Мясо нарезаем соломкой и быстро обжариваем порциями. Лук пассеруем до золотистости, добавляем сметану с томатом и немного воды — получается нежнейший соус.

На лаваш выкладываем свежий салат и теплую мясную начинку. Сворачиваем рулетиком и на минуту отправляем в духовку — чтобы лаваш чуть подрумянился.

Совет: для пикника можно завернуть рулеты в фольгу — так они дольше останутся теплыми. Получается сытно, вкусно и очень удобно!

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