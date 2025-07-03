Бефстроганов в лаваше: мясная нежность в хрустящей упаковке

Иногда хочется чего-то особенного, но без долгой готовки. Этот рецепт — идеальное решение: знакомый вкус бефстроганова в удобном формате!
Мягкое мясо в сливочном соусе, хрустящий лаваш и свежий салат — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально для обеда на работе или пикника на природе.
Понадобится:
- 500 г говяжьей вырезки
- 1 луковица
- 150 мл сметаны
- 1 ч. л. томатной пасты
- 3 лаваша
- пучок салатных листьев
- специи по вкусу
Мясо нарезаем соломкой и быстро обжариваем порциями. Лук пассеруем до золотистости, добавляем сметану с томатом и немного воды — получается нежнейший соус.
На лаваш выкладываем свежий салат и теплую мясную начинку. Сворачиваем рулетиком и на минуту отправляем в духовку — чтобы лаваш чуть подрумянился.
Совет: для пикника можно завернуть рулеты в фольгу — так они дольше останутся теплыми. Получается сытно, вкусно и очень удобно!
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