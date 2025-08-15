Почему нельзя всегда держать дверцу стиралки открытой — миф и правда

Стиральная машина — незаменимый помощник в доме. Она экономит время и силы, но даже при регулярном уходе можно допустить ошибку, которая приведёт к поломке.
Многие уверены: после стирки нужно обязательно оставлять дверцу открытой, чтобы внутри не появился затхлый запах. Но у этого совета есть обратная сторона.
Чем опасно держать дверцу открытой постоянно:
- Со временем дверца может провиснуть под собственным весом. Петли стиральной машины обычно алюминиевые, и восстановить их после деформации сложно.
- Нарушается работа защёлки и блокировки люка. Из-за провисания дверцы может повредиться уплотнитель, что приведёт к протечкам.
Как делать правильно:
Проветривать барабан действительно нужно, но дверцу достаточно оставлять приоткрытой на несколько часов после стирки, а не держать постоянно распахнутой. Это поможет избежать неприятного запаха и продлит срок службы техники.
