Почему нельзя всегда держать дверцу стиралки открытой — миф и правда

Стиральная машина — незаменимый помощник в доме. Она экономит время и силы, но даже при регулярном уходе можно допустить ошибку, которая приведёт к поломке.

Многие уверены: после стирки нужно обязательно оставлять дверцу открытой, чтобы внутри не появился затхлый запах. Но у этого совета есть обратная сторона.

Чем опасно держать дверцу открытой постоянно:

Со временем дверца может провиснуть под собственным весом. Петли стиральной машины обычно алюминиевые, и восстановить их после деформации сложно.

Нарушается работа защёлки и блокировки люка. Из-за провисания дверцы может повредиться уплотнитель, что приведёт к протечкам.

Как делать правильно:

Проветривать барабан действительно нужно, но дверцу достаточно оставлять приоткрытой на несколько часов после стирки, а не держать постоянно распахнутой. Это поможет избежать неприятного запаха и продлит срок службы техники.

