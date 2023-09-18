Побег пилота Ми-8 Максима Кузьминова на Украину могла организовать его мать

Фото: t.me/DIUkraine

Максим Кузьминов

Мать российского пилота Максима Кузьминова Инна могла организовать для него безопасный угон вертолета Ми-8 из Курска на Украину, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на версию следствия. Женщина пропала за несколько месяцев до того, как Кузьминов угнал вертолет. Она ушла в отпуск и долгое время не выходила на связь, а после сообщила, что не нужно заниматься ее поисками. Следствие допускает, что военнослужащий мог угнать самолет под влиянием матери.

По данным канала, после начала СВО Инна Кузьминова сильно переживала из-за складывающихся обстоятельств и не хотела, чтобы ее сына отправляли в зону боевых действий. Знакомые рассказывают, что у женщины «была истерика» из-за того, что сына перевели из Приморья к границе с Украиной.

Известно, что Инна Кузьминова воспитывала сына одна. Молодой человек освоил профессию пилота по примеру деда, умершего, когда молодому человеку было 17 лет.

В российском вертолете Ми-8, который был угнан с аэродрома в Курске в начале августа, вместе с пилотом находилось еще два человека. Через некоторое время Главное разведывательное управление Украины заявило, что военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. По словам главы ГУР Кирилла Буданова, пилот вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту.