https://static.news.ru/photo/d43c1b00-44fd-11ea-b57f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mysterious Deaths of 9 Skiers Still Unresolved/Общественное достояние/wikimedia.org

Гибель группы туристов на перевале Дятлова до сих пор остаётся предметом многочисленных споров. Исследователи выдвигают разнообразные версии. Одна из них принадлежит токсикологу и фармакологу Александру Эдигеру. Он заявил, что туристы погибли вследствие галлюцинаций, вызванных употреблением галлюциногенных грибов.

По его словам, дятловцы могли приобрести их у местных жителей и использовать в пищу, узнав об их целебных свойствах.

Туристы могли заварить чай, добавив немного больше смеси, чем необходимо. И через несколько часов у выпивших этот чай сработал синхронный эффект, — пояснил токсиколог в беседе с KP.RU.

Он подчеркнул, что токсическое влияние грибов могло вызвать галлюцинации сразу у всех членов группы. Произошло резкое возбуждение. Этим можно объяснить появление неожиданной мышечной силы, за счёт которой дятловцы спустились по пурге и сильному холоду вниз полуразутыми и полураздетыми.

Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли на склоне горы Холатчахль на Северном Урале в феврале 1959 года. Расследованием обстоятельств их гибели занимается прокуратура Свердловской области.

Ранее, как писал NEWS.ru, участники поисков группы Дятлова сделали важное заявление. По их мнению, членов тургруппы могла погубить техногенная катастрофа, в частности аварийный полёт ракеты.