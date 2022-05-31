Победивший в Азиатской олимпиаде школьник пожаловался на простые задания Победивший в Азиатской олимпиаде по физике школьник Ерин пожаловался на простые задания

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Российский школьник Вадим Ерин, который завоевал золотую медаль на Азиатской олимпиаде по физике, заявил, что в этом году конкурсантам предложили слишком простые задания. Он также подчеркнул, что главными соперниками россиян на конкурсе оказались участники из Китая, пишет «360».

Азиатская олимпиада, по сути там участвуют все азиатские страны, то есть как раз наши главные соперники и самые сильные физики, в первую очередь китайцы, конечно. Обычно это самая сложная по уровню заданий олимпиада, но в этом году что-то пошло не так и дали задания очень простые, — заявил Ерин.

Школьник добавил, что для него олимпиада является возможностью доказать самому себе, что он способен решать задачи в области физики. Его коллега Олег Калашников, также получивший золотую медаль, признался, что переживал из-за результатов, так как не полностью решил одно из заданий.

Я частично не смог решить одну задачу из предложенных. И поэтому тревожное, смутное ощущение, что, может быть, не доберу до границы, но все-таки добрал. И получился итог — золото, — отметил Калашников.

В 2021 году каждый из пяти участников российской сборной выиграл золотую медаль на 51-й Международной олимпиаде по физике IPhO 2021. Участники обновили прошлогодний рекорд, тогда каждый член команды получил золото.