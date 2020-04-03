«Победа» сообщила о мошенниках, запрашивающих от её имени данные

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Авиакомпания «Победа» распространила информацию о мошенниках, обзванивающих клиентов от имени авиакомпании.

Злоумышленники запрашивают данные банковских карт, якобы для возврата денежных средств. В авиакомпании сообщили, что не запрашивают у клиентов данные банковских карт, поскольку возврат средств по отменённым рейсам производится автоматически на счет в «личном кабинете» клиента.

Мы подготовили подробную инструкцию об использовании средств в Личном кабинете и вышлем её на почту клиента вместе с промокодом на скидку 10% на следующий перелёт, — говорится в сообщении компании.

При этом в «Победе» отметили, что средства в «личном кабинете» можно потратить до 1 июня 2021 года на любой рейс авиакомпании, а если до этой даты средства не будут израсходованы, они вернутся на банковский счёт клиента. Более того, если у клиента нет «личного кабинета», в компании обещали его создать.

Как писал NEWS.ru ранее, представители Росавиации отказали лоукостеру «Победа» в выполнении внеплановых рейсов из Анталии. Компания не сможет вернуть на родину около 400 россиян.