«По совершенно бредовому делу»: Гозман о своем задержании в Москве В Москве задержали и доставили в Следственный комитет политика Гозмана

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Леонид Гозман

Сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционного политика Леонида Гозмана (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента). Он написал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ), что отправился в здание Следственного комитета со своим адвокатом Михаилом Бирюковым.

Я все думал, почему они меня не трогают? Тронули! <...> Вызывают по совершенно бредовому делу. То ли пугают — уезжай, мол. То ли выманивают — предполагают уже там предъявить что-то серьезное, — сообщил Гозман.

При этом Бирюков отметил, что ареста политика не ожидается, пишет Lenta.ru. Он допустил, что Гозмана могут отпустить после допроса.

Причины задержания политика не называются.

13 июля Басманный суд Москвы арестовал политика Илью Яшина по делу о распространении недостоверной информации о российской армии. Суд отправил оппозиционера под стражу до 12 сентября. В отношении него возбуждено уголовное дело. Причиной стали высказывания оппозиционера об убийстве жителей в украинской Буче.