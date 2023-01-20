«По попе похлопают, приобнимут»: почему участились офисные домогательства Как харассмент связан с пандемией коронавируса, а также при чем тут патернализм государства

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Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит»

В России женщины начали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны сослуживцев. Последние социологические исследования показывают: данный тренд активно набирает обороты. Некоторые связывают всплеск офисных домогательств с пережитой эпидемией ковида и последовавшей за ней изоляцией. Впрочем, в обществе также до сих пор распространено мнение, что проблема приставаний к противоположному полу в нашей стране во многом надуманна, а ее бурное обсуждение происходит исключительно под влиянием навязанных Западом стереотипов.

«Щупают всех»

26-летняя Анна (имя по ее просьбе изменено) из Москвы недавно была вынуждена уволиться из строительной компании, в которой проработала несколько месяцев. Девушка рассказала, что ключевой причиной ухода из организации стали именно домогательства со стороны руководителей.

У них это не считается чем-то неправильным, неприличным. Прихожу, простите, подписать документы к начальнику отдела, а он сразу чуть ли не обниматься лезет. Захожу к своему руководителю, он тоже руки в карманах держать не может — сразу щупать начинает. Там вообще щупают всех подряд — это едва ли не правила хорошего тона. Девушка симпатичная рядом, как ее не потискать? — рассказала NEWS.ru Анна.

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По ее словам, она пыталась и отшучиваться, и делать замечания своим коллегам. Однако это не имело никакого действия.

Мне прямо говорили: ты чего какая странная? У нас же дружный коллектив, никто никого не насилует, — говорит девушка.

Согласно результатам исследования, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob, россиян, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, насчитывается около 5%, со стороны коллег — 7%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8%, со стороны сослуживцев — 11%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 3% и 4% соответственно.

По данным авторов исследования, 2,5 года назад, в разгар пандемии коронавирусной инфекции и повсеместного распространения удаленной работы, харассмента в трудовых коллективах было меньше. Например, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении сослуживцев рассказывали 7%, а сегодня — 11%. Если 2,5 года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7% компаний, то сегодня — в 4% предприятий и организаций.

Руководитель кадровой службы одной из крупных коммерческих компаний, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала NEWS.ru, что сотрудницы стали чаще обращаться с жалобами на домогательства коллег:

Раньше девушки меньше жаловались, это правда. Думаю, что домогательства происходили, но почему-то многие это воспринимали как нечто само собой разумеющееся, и что вслух говорить об этом неприлично, неудобно. Разные ситуации происходят: кого-то по попе похлопают, кого-то приобнимут. Понятно, что и у всех отношение к этим вещам разное, но подобные тактильные контакты — это, несомненно, грубейшее нарушение личных границ.

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Грубая сила превалирует при решении вопросов в административных, правоохранительных, военных и бизнес-сферах, это стало особенно актуально в связи с началом специальной военной операции, утверждает в разговоре с NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев.

Как следствие, говорит он, это отражается на поведенческих процессах в социуме:

Желание государства жестко контролировать жизнь своих граждан также отзеркаливается уже частными поведенческими агрессорами, поскольку давно доказано, что целью харассмента является не только и не столько секс, сколько возможность доминирования над жертвой. В России, где отсутствует даже точно сформулированное юридически понятие «харассмент» (существует лишь статья 133 УК РФ за понуждение к действиям сексуального характера), отношение к правам женщины, в частности, осуждение обществом не только приставалы, но даже насильника, оставляет желать лучшего.

По словам Сарбаева, одновременно с этим нельзя забывать, что харассмент является неизбежным спутником общества потребления, позиционируя женщину как еще один объект для удовлетворения своих желаний.

Вместе с тем он предположил, что в современных условиях введение отдельной уголовной статьи о харассменте вряд ли даст что-либо позитивное, потому что, «начиная с уровня подготовки законопроекта и заканчивая палочно-коррупционной системой раскрытия подобных преступлений, статья работать не будет».

Проблема или мода?

Специалисты не исключают, что рост харассмента в российском обществе является вполне логичным после социальных потрясений, связанных с пандемией коронавируса и специальной военной операцией.

По мнению доцента кафедры политической психологии СПбГУ, кандидата психологических наук Петра Бычкова, любые подобные резкие изменения в жизни людей повышают уровень фрустрации и агрессии одновременно.

Кто-то замыкается в себе, а кто-то — становится более агрессивным, что и может проявляться в нетактичных отношениях на работе по отношению к представителям противоположного пола. Нельзя забывать и о естественной повышенной активности людей после долгой самоизоляции, что также проявляется в излишней навязчивости, желании общения, — указал в беседе с NEWS.ru эксперт.

Психолог Елена Волкова в свою очередь обращает внимание на тот факт, что женские форумы в интернете сегодня буквально забиты историями о домогательствах со стороны коллег и начальников. По ее словам, как правило, это реальные истории, которые волнуют женщин, но которыми им трудно поделиться.

Я специально детально изучала такие форумы, списывалась с некоторыми женщинами, и они признавались: мало того что к ним часто пристают, это еще полбеды. Большинство женщин не видят в этом ничего чудовищного, дескать, такой переход личных границ допустим, нечего жаловаться, нашлись недотроги. Это можно объяснить особенностями ментальности, определенной зажатостью, ведь именно в России существует такая чудовищная поговорка: «Бьет — значит, любит», — рассказала NEWS.ru Волкова.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Виталий Милонов

Проблема домогательств на работе действительно признаётся далеко не всеми. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с NEWS.ru назвал это «модой».

Феномен домогательств — своего рода мода среди определенной прослойки нашего населения. Вернее, не сам факт домогательства, а акт публичного заявления, как кратчайший способ получения статуса жертвы. Я не хочу сказать, что проблемы не существует: проблема скорее преувеличена и раздута. Это больше попытка натянуть западную внутреннюю повестку на нашу действительность, — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что рост внутренней культуры, наоборот, снижает объем конфликтных ситуаций между мужчинами и женщинами, заметив, что среди его круга общения, в который входят сотни человек различных слоев, такой проблемы не существует.