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По делу экс-депутата Пономарева начались обыски

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в четырех регионах России по делу экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Политика обвиняют в распространении фейков о российской армии.

В рамках возбужденного в отношении Пономарева уголовного дела о распространении фейков о российской армии обыски проходят в четырех регионах России, — сообщили в СК.

Обыски проходят у участников «Съезда народных депутатов», где были сформированы альтернативные российским органы власти.

По словам собеседника агентства, следственные мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Великом Новгороде и других городах. Он уточнил, что сейчас обыскивают в том числе квартиры членов партии «Яблоко» Галины Фильченко и Ноари Хананашвили, доцента МГУ Михаила Лобанова, а также главреда петербургского издания «Ладога.ру» Александра Калинина.

Адвокат Татьяна Окушко сообщила ТАСС, что Правоохранители задержали Лобанова.

В отношении Пономарева в декабре СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране неправительственную организацию «Съезд народных депутатов». Организация была учреждена в 2022 году в Польше российскими политиками Ильей Пономаревым, Марком Фейгиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Геннадием Гудковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).