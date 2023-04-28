Генпрокурор признал нежелательной организацию бывших депутатов-иноагентов Генпрокуратура признала нежелательной организацию Пономарева, Фейгина и Гудкова

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Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране неправительственную организацию «Съезд народных депутатов», сообщается на сайте надзорного ведомства. Организация была учреждена в 2022 году в Польше российскими политиками Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Марком Фейгиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Геннадием Гудковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Установлено, что деятельность указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации, ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти в Российской Федерации, — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Ведомство уточняет, что перечисленные политики проживают за пределами России и являются иноагентами. По данным прокуратуры, политики отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами. Данные о признании организации нежелательной переданы в Минюст для пополнения соответствующего реестра.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи». В ведомстве обвинили НПО в ведении деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России, в частности в попытке отторжения от страны островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.