В России признали нежелательной деятельность японской НПО В России признали нежелательной деятельность японского «Союза жителей островов Тисима и Хабомаи»

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность японской неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи», сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве обвинили НПО в ведении деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности России, в частности, в попытке отторжения от страны островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.

По результатам изучения поступивших материалов установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Союз жителей островов Тисима и Хабомаи» (Япония) направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже долгое время НПО формирует негативное мнение о России, что может привести к дестабилизации обстановки вокруг Курильских островов.

Информация о принятом решении направлена в Минюст.

Ранее в МИД России заявили, что считают ничтожными заявления в японской «Синей книге по дипломатии» о «незаконной оккупации Курил», так как эти острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации. В ведомстве добавили, что Токио регулярно излагает в документах по внешней политике свои необоснованные территориальные претензии к России.