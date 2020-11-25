Мурашко сообщил об улучшении ситуации с поставками лекарств

https://static.news.ru/photo/f0bda4bc-2fbf-11eb-b156-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с перебоями в поставках лекарств в России начала исправляться. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

В осенний период, когда дополнительная нагрузка возникла на всю систему, стали отдельные перебои возникать, в том числе по своевременному производству и доставке лекарственных препаратов. Но на сегодняшний день эта ситуация начала исправляться, — цитирует РИА Новости Мурашко.

Министр подчеркнул, что в весенний и летний периоды перебоев с поставками лекарств в РФ не наблюдалось.

Как писал NEWS.ru, дефицит лекарств в российских аптеках возник из-за массовой скупки гражданами препаратов для самолечения коронавирусной инфекции. Об этом заявил телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников. Он отметил, что россияне скупают всё, о чём слышали «краем уха». По его мнению, имеет смысл принимать только витамин D и цинк, так как «от них хотя бы не будет вреда».

Ранее руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов заявил, что в российских аптеках наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. По словам общественника, в 30% проинспектированных активистами аптек отсутствуют все противовирусные препараты. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир». По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом оказался «Ривароксабан», его нет в 63% аптек.