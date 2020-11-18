ОНФ сообщил Путину о тотальном дефиците лекарств в аптеках

https://static.news.ru/photo/8cfe0fbe-29ae-11eb-a04a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российских аптеках вновь наблюдается дефицит рекомендованных Минздравом противовирусных препаратов. Такие данные озвучил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По словам общественника, в 30% проинспектированных активистами аптек отсутствуют все противовирусные препараты. В 85% случаев не удалось обнаружить в продаже препарат от коронавируса «Фавипиравир».

По данным мониторинга, в 45% аптек отсутствуют все рекомендованные Минздравом антикоагулянты, самым дефицитным препаратом оказался «Ривароксабан», его нет в 63% аптек.

По антибиотикам — здесь ситуация лучше. Только в 9% аптек нет вообще антибиотиков, рекомендованных Минздравом. При этом самый востребованный антибиотик, «Левофлоксацин», со всеми его производными отсутствует в 73% аптек, — цитирует Кузнецова РИА Новости.

По словам представителя ОНФ, общественники проверили 3,5 тысячи аптек во всех регионах России. К концу недели планируется выйти на 10 тысяч точек.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что объективных оснований для дефицита лекарств в России нет. Какие-либо сбои в этой сфере, по её мнению, связаны с «безответственностью властей» на региональном уровне.