«Своеобразное плато»: вирусолог о ситуации с коронавирусом в России

Введённый российскими властями локдаун дал эффект, число заболевших коронавирусом за сутки снижается. Об этом NEWS.ru заявил заведующий отделом центра имени Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко. Он назвал сложившуюся в настоящее время ситуацию «своеобразным плато», подчеркнув, что тенденция наиболее характерна для Москвы, однако в остальных регионах страны «заболеваемость не возрастает угрожающими темпами».

Это можно оценивать как эффективность так называемого локдауна. До этого локдауна [число заболевших] возрастало более быстрыми темпами, а сейчас намечается снижение. Можно его рассматривать как своеобразное плато, — сказал Бутенко.

По его мнению, снижение заболеваемости COVID-19 зависит от двух факторов: применения вакцин и приобретения естественного иммунитета, когда люди переболевали бессимптомно или в тяжёлых и среднетяжёлых формах.

Новый рекорд по смертности — 1247 человек за сутки — Бутенко объяснил тем, что в стране в основном выявляется более агрессивный штамм коронавируса «дельта», который вытеснил все варианты китайского штамма COVID-19.

Возможно, это связано с преобладанием и циркуляцией «дельта»-инфекции, которая быстрее распространяется. Кроме того, у неё быстрее развивается течение болезни. Она заменила варианты китайского вируса, — пояснил вирусолог.

Бутенко также оценил ситуацию с коронавирусом в мире. Он отметил, что сейчас во многих странах Европы увеличилась заболеваемость COVID-19, но в целом в мире «заболеваемость выраженно снижается». Это происходит за счёт стран, которые дисциплинированно вводят у себя вакцинацию и карантинные режимы. В Китае почти 80% граждан привиты от коронавируса, поэтому ситуация там благополучная, пояснил вирусолог.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что новые волны пандемии коронавируса будут повторяться каждые три месяца, если Россия не достигнет нужного уровня коллективного иммунитета в кратчайшие сроки.

Микробиолог подчеркнул, что при вакцинации 70% граждан пандемия начнёт затухать сама, тогда как отказ от вакцинации даст обратный эффект. Эту ситуацию не изменит ни введение QR-кодов, ни регулярные локдауны.