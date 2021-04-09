«Платим ему мы сами»: Вассерман высказался о ДТП с Эдвардом Билом

https://static.news.ru/photo/931441e8-9a97-11eb-81e3-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал аварию, которая произошла по вине блогера Эдварда Била. По его словам, ещё до резонансного ДТП молодой человек успел разбить несколько автомобилей и выступал в качестве организатора «опасных для жизни розыгрышей».

Реклама с приправой убийственных во всех смыслах похождений до сих пор так выгодна, что потенциальных преступников всё больше. Тот же Бил получил достаточно, чтобы раз за разом бить бешено дорогие спортивные автомобили. Платим ему, по сути, мы сами, когда ходим по рекламным ссылкам, показанным на фоне настоящих преступлений, — подчеркнул Вассерман.

Он также призвал законодателей сформулировать чёткие правила блокировки подобных роликов, а также предусмотреть суровые штрафы для тех, «чья реклама прикручена к хулиганскому видео», передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, ранее Эдвард Бил заявил, что собирает пять миллионов рублей. Деньги предназначаются в качестве компенсации пострадавшей по вине блогера Марии Артёмовой.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.