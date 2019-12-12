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Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова сообщила, что в скором времени МВД начнёт выдавать электронный документ, удостоверяющий личность, который заменит бумажный паспорт.

Такие документы есть во многих государствах мира. В рамках программы «Цифровая экономика» нашими коллегами из Минкомсвязи было предложено разработать и внедрить в нашу жизнь подобный документ, — сказала в интервью телеканалу «Россия 24» Казакова.

Внешне документ будет выглядеть как пластиковая карта — такого же размера и с электронным носителем в виде чипа. Она пояснила, что в России уже выдают загранпаспорта с подобным чипом. С электронным паспортом можно будет осуществлять перерегистрацию по месту жительства, ходить в больницу, ездить на автомобиле, так как в чипе будут не только постоянные данные, но и предусмотрена возможность изменять информацию. И гражданам, по словам, Казаковой, не надо будет возить с собой водительские права, полис и свидетельство о регистрации.

Как писал NEWS.ru, замглавы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения гражданства РФ для украинцев и белорусов, которые владеют русским языком. Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приёме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля. Он сообщил, что по статистике 2014 года, из 80 тысяч соискателей на гражданство, которые владеют русским языком, около 47 тысяч — украинцы и 800 — белорусы.