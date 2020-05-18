Плановую вакцинацию в России приостановили из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/cec6509c-99b1-11ea-af6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в России приостановлен прививочный календарь, сообщил 19 мая замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднёв.

Он отметил, что в стране после эпидемии нужно будет пересмотреть саму систему иммунопрофилактики ввиду того, что вирусы становятся наибольшей проблемой для человека.

По словам Гриднёва, все прививки оказывают определённое воздействие на иммунную систему. Реакция каждого организма на вакцину в период пандемии может быть весьма проблематична, поэтому и был приостановлен прививочный календарь.

У нас есть несколько площадок, на которых идут разработки вакцин, и уже, по всей видимости, при подготовке вакцины от нового коронавируса уже будем определяться по календарю прививок, — цитирует ТАСС замглавы ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, подавляющее большинство россиян считаютнеобходимым провести всеобщую вакцинацию от коронавирусной инфекции, как только появится препарат с доказанной эффективностью. За это высказались 91% граждан, опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).