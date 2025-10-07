Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пищевая моль больше не будет вашей проблемой: этот метод использовали древние торговцы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пищевая моль — настоящий враг домашних запасов. Она портит крупы, муку и орехи. Традиционные методы борьбы часто оказываются неэффективными, а химические средства небезопасны.

Лавровый лист — натуральное решение проблемы. Его эфирные масла создают непривлекательную для моли атмосферу. Положите пару листа в контейнер с продуктами, и насекомые обойдут их стороной.

Метод работает для круп, риса, орехов, чая и специй. Для усиления эффекта разместите листья на полках шкафа. Меняйте их каждые три-четыре месяца в контейнерах и каждый месяц на открытых полках. Это безопасно для здоровья, не влияет на вкус продуктов и проверен веками.

Ранее сообщалось, что картофель считается неприхотливой культурой, но неправильная подготовка к хранению может свести на нет весь труд. Достаточно допустить всего пару ошибок — и урожай быстро испортится.

