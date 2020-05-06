Писатели и журналисты попросили отпустить из СИЗО историка Дмитриева

https://static.news.ru/photo/176c7f70-8fc5-11ea-8d15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские писатели и журналисты отправили открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу. В нём они попросили выпустить на свободу историка Юрия Дмитриева. Последний находится в СИЗО по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенёс тяжёлое простудное заболевание. В случае заражения риск серьёзных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик, — говорится в документе.

На данное время обращение подписали журналист Владимир Познер, писатели Людмила Улицкая, Виктор Шендерович и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин). Основной причиной для выхода на свободу авторы назвали два случая заражения коронавирусом.

Ранее NEWS.ru информировал, что суд продлил арест историку Дмитриеву. В прошлом году он проходил обвиняемым по делу об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении девочки, однако был оправдан.