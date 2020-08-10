Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

https://static.news.ru/photo/c87a9054-daed-11ea-9145-fa163e074e61_660.jpg Владислав Крапивин Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.

По её словам, сейчас писатель находится в Свердловской областной клинической больнице № 1.

Сегодня ночью госпитализировали, — уточнила она.

Крапивина добавила, что в настоящее время врачи решают вопрос о проведении операции, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 9 августа родственники 81-летнего Крапивина заявили об ухудшении его состояния после выписки из больницы. Невестка писателя Лариса Крапивина написала на своей странице в Facebook, что после выписки из больницы у писателя на ноге была обнаружена внутримышечная гематома, в районе паха находится большая шишка, а на спине — пролежни. Женщина подчеркнула, что мужчина не может двигаться, а пролежни вызывают сильную боль. Женщина напомнила, что 15 июля Крапивин упал с кровати. После этого у него ухудшилась речь.

Известный советский и российский детский писатель Крапивин также является основателем детского отряда «Каравелла», направленного на изучение морского дела, на Урале. В 2014 году он получил премию президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. В сентябре 2018 года его наградили знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.