Пироги сапожника: как в РФ будут готовить специалистов по гибридным войнам Эксперты признают потребность в таких кадрах, но не уверены в необходимости их «потокового выпуска»

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Анонсированная подготовка в России специалистов по ведению гибридных войн может превратиться в имитацию, направленную на создание отчётности. О готовящемся запуске неординарной программы обучения ранее заявили в Российском государственном социальном университете (РГСУ). В вузе, в частности, сообщили, что элементы теории и практики подобных войн включены в большинство образовательных курсов учебного заведения. Между тем опрошенные NEWS.ru эксперты неоднозначно расценили инициативу — некоторые считают, что за этим объявлением стоит лишь желание создать информационный повод вокруг учреждения.

«Не танки и не ракеты»

О старте подготовки специалистов, призванных вести гибридные войны, заявил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. В разговоре с «Газетой.Ru» он, в частности, указал, что соответствующий подход был разработан по инициативе Министерства образования РФ — он позволяет бонусом к основной специальности обеспечить студентам дополнительную квалификацию, посвященную формам и методам ведения гибридных войн. Алиев заверил, что эта «уникальная методика ориентирована на политологов, журналистов, специалистов в области информационной безопасности». По данным вуза, уже грядущей осенью эта инициатива будет внедрена в учебные планы различных специальностей.

Ранее заместитель министра образования и науки РФ Елена Дружинина сообщала о сотрудничестве с РГСУ в рамках разработки отдельного курса «Гибридная война».

В пресс-центре РГСУ рассказали, что Дружинина обратила внимание на большое количество недостоверной информации о специальной военной операции, которая 24 февраля началась на Украине.

Минобрнауки совместно с РГСУ был разработан и успешно апробирован ориентационный курс «Гибридная война», — сообщили в вузе.

Там также отметили, что первый цикл лекций в рамках данного курса уже прошел на базе РГСУ.

В пресс-службе вуза на вопросы NEWS.ru ответили, что в данный момент никто из руководства не готов дать дополнительные комментарии по этой теме. Сотрудники, к которым корреспондент обращался в частном порядке, от комментариев также отказались.

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Эксперты признают, что новая военно-политическая реальность потребовала и принципиально новых инструментов противодействия возникающими угрозам. Дело в том, что ни одна современная война уже не обходится без гибридных технологий, признал в беседе с NEWS.ru президент АНО Союз «Офицеры группы Альфа» подполковник запаса ФСБ России Алексей Филатов.

По его оценкам, сегодня недостаточно победить на поле боя, уничтожив живую силу противника:

Гибрид традиционной войны и информационной, психологической, экономической и других — новая реальность. Теперь все современные войны ведутся не только и не столько ракетами, танками и солдатами. Новые театры военных действий — киберпространство, СМИ, информационная инфраструктура, психологическое воздействие на противника.

В то же время он сообщил, что специалисты по гибридным войнам в России существуют давно и переход к системной подготовке кадров — логичный шаг в развитии. Если появляется новый театр боевых действий, то должны быть и соответствующие генералы, офицеры и рядовые, указал Филатов.

Авторами стратегии гибридных войн традиционно считаются США. Известно, что такие спецоперации никогда не проводились против союзников США или в тех регионах, где американские власти имеют свои интересы. Специалисты объясняют: хаотические процессы, начинающиеся после развертывания сценария по смене режима, невозможно полностью контролировать, в итоге всегда существует риск, что «геополитический удар», который США направляли против своих противников, может быть нанесен по ним самим.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что страны Запада объявили России гибридную войну, цель которой уничтожить российскую экономику и страну в целом.

Фото: Министерство обороны РФ Сергей Лавров

«Смахивает на кампанейщину»

Между тем эксперт в области обеспечения безопасности государства Сергей Храпач с изрядной долей скепсиса оценил инициативу. В разговоре с NEWS.ru он напомнил, что данное учебное заведение выросло из Московской высшей партийной школы. Именно поэтому, считает собеседник издания, логичнее всего готовить в нем специалистов для ведения идеологических войн, а подготовку кадров для участия в гибридных войнах следует оставить за профильными учебными заведениями.

По его словам, ведомственные учебные заведения ФСБ, МВД, Министерства обороны и Следственного комитета готовят специалистов большого спектра компетенций, которые умеют выявлять устремления иностранных спецслужб и организаций, иных лиц, заинтересованных в нанесении ущерба интересам России, предупреждать и пресекать, включая документирование.

Для подготовки специалистов в области противодействия гибридным войнам нужны специальные знания и навыки, которым в Российском государственном социальном университете никогда не научат по причине отсутствия преподавателей и образовательных технологий — последние относятся к сведениям, особо охраняемым законом. Весь замысел РГСУ укладывается в формат отрывка из басни Крылова: «Беда, коль пироги начнёт печь сапожник, а сапоги тачать пирожник, и дело не пойдет на лад», — указал Храпач.

О риске превращения идеи в банальный хайп говорит и основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев. Он признал, что речь идет о весьма необычной специальности, поскольку под гибридной войной понимается множество направлений — от информационного и экономического давления на противника до диверсий и скрытых операций.

Скорее всего, это такой хайп. Ведь чтобы проводить экономические или политические «спецоперации», для начала все-таки хорошо бы получить классическое высшее образование и базовые научные знания по данным вопросам. Одно ясно — специалисты для войн будут на ближайшее будущее в приоритете, и без работы они и преподаватели, которые их готовят, точно не останутся, — заявил NEWS.ru Сарбаев.

Фото: shutterstock

Однако в подготовке столь важных специалистов отсутствует система, констатирует руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности полковник в отставке Александр Жилин.

Если бы такая система была, то она бы замыкалась на стратегическое планирование и разведку, и тогда бы специалисты по столь деликатным делам готовились примерно два десятилетия, причем в военных академиях, в закрытом режиме. Но системы нет, поэтому мы начинаем действовать хаотично, — указал собеседник NEWS.ru.

Он предположил, что за нынешней идеей стоит «желание выслужиться перед начальством, отработать номер».

Скоро смогут доложить на самый верх, что подготовили 500 тысяч специалистов по гибридной войне. Однако, во-первых, это штучная продукция, а во-вторых, не очень понятно, кто будет готовить таких спецов. Поэтому пока всё это смахивает на кампанейщину, — пояснил Жилин.

Отметим, что еще несколько лет назад в декларации саммита НАТО была закреплена необходимости готовить Альянс к участию в войнах нового типа. По мнению специалистов Альянса, такие войны включают в себя проведение широкого спектра прямых боевых действий и тайных операций.



Под гибридной войной понимается такой вид враждебных действий, при котором нападающая сторона не прибегает к классическому военному вторжению, а стремится подавить своего противника, используя сочетание скрытых операций, диверсий, кибервойны, а также оказывая активную поддержку повстанцам, действующим на территории противника. Фактически это означает, что гибридная война может протекать в мирное время.

Классическими примерами гибридных войн специалисты зачастую называют действия СССР в начальный период афганской войны, а также действия США, Пакистана, Китая и других государств по поддержке афганских моджахедов. Действия «Хезболлы» против израильской армии также считаются вариантом гибридной войны.