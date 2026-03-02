Пирог на кефире с вареньем: готовится в одной миске и всегда получается пышным — рецепт моей бабушки

Когда гости на пороге, а к чаю нечего подать — этот рецепт станет спасением. Тесто замешивается за 5 минут, а результат выглядит так, как будто вы старались весь день.

В глубокой миске смешиваю 300 мл кефира, 150 мл растительного масла, 150 г сахара, 2 яйца, щепотку соли и ванилин по вкусу. Взбиваю венчиком до однородности. Просеиваю 350 г муки с 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно ввожу в жидкую смесь, аккуратно перемешивая до исчезновения комочков. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю половину теста в смазанную маслом форму, сверху равномерно распределяю варенье по вкусу и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

