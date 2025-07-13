Пицца-хлеб на сковороде — дачный хит без духовки, который вас удивит

Если вы часто выезжаете на дачу без духовки, но любите домашнюю выпечку, этот рецепт пиццы-хлеба с картофелем и ветчиной — настоящая находка. Тесто готовится просто, а выпечка занимает минимум времени. Пока тесто подходит, можно подготовить вкусную начинку. В итоге получается сытный и ароматный пирог, который напоминает пиццу, но готовится на плите.
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 150 г;
- молоко — 85 г;
- оливковое масло — 20 г;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- сухие дрожжи — 1 ч. л.
Для начинки:
- картофель — 3–4 шт.;
- ветчина — 100 г;
- твердый сыр — 150 г;
- соль, перец — по вкусу;
- молоко — 100 г;
- томатный соус — 1,5 ст. л.
Как приготовить
- Подогрейте молоко около 20–30 секунд в микроволновке. В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и теплое молоко.
- Добавьте щепотку соли и оливковое масло, замесите мягкое тесто. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Очистите картофель, отварите в подсоленной воде 12–15 минут, затем слейте воду, добавьте молока и сделайте пюре.
- Натрите сыр на крупной терке. Можно использовать моцареллу вместо твердого сыра.
- Разделите тесто на две части и раскатайте тонко. Первую часть выложите на сковороду, посыпьте половиной сыра.
- Равномерно распределите картофельное пюре, смажьте томатным соусом.
- Выложите слой ветчины внахлест, посыпьте оставшимся сыром.
- Накройте второй частью теста, плотно защипните края.
- Готовьте на самом тихом огне по 10–15 минут с каждой стороны, периодически переворачивая с помощью плоской тарелки. Тесто пропечется, начинка прогреется, а сыр расплавится.
- Готовую пиццу-хлеб переложите на решетку, дайте немного остыть, нарежьте порциями и подавайте с чаем или другим напитком.
Этот простой и вкусный рецепт отлично подойдет для дачи или быстрого сытного перекуса. Попробуйте — и убедитесь сами, что тонкое тесто и обилие начинки могут стать идеальным сочетанием.
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