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13 июля 2025 в 19:29

Пицца-хлеб на сковороде — дачный хит без духовки, который вас удивит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы часто выезжаете на дачу без духовки, но любите домашнюю выпечку, этот рецепт пиццы-хлеба с картофелем и ветчиной — настоящая находка. Тесто готовится просто, а выпечка занимает минимум времени. Пока тесто подходит, можно подготовить вкусную начинку. В итоге получается сытный и ароматный пирог, который напоминает пиццу, но готовится на плите.

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 150 г;
  • молоко — 85 г;
  • оливковое масло — 20 г;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сухие дрожжи — 1 ч. л.

Для начинки:

  • картофель — 3–4 шт.;
  • ветчина — 100 г;
  • твердый сыр — 150 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • молоко — 100 г;
  • томатный соус — 1,5 ст. л.

Как приготовить

  1. Подогрейте молоко около 20–30 секунд в микроволновке. В миске смешайте муку, дрожжи, сахар и теплое молоко.
  2. Добавьте щепотку соли и оливковое масло, замесите мягкое тесто. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.
  3. Очистите картофель, отварите в подсоленной воде 12–15 минут, затем слейте воду, добавьте молока и сделайте пюре.
  4. Натрите сыр на крупной терке. Можно использовать моцареллу вместо твердого сыра.
  5. Разделите тесто на две части и раскатайте тонко. Первую часть выложите на сковороду, посыпьте половиной сыра.
  6. Равномерно распределите картофельное пюре, смажьте томатным соусом.
  7. Выложите слой ветчины внахлест, посыпьте оставшимся сыром.
  8. Накройте второй частью теста, плотно защипните края.
  9. Готовьте на самом тихом огне по 10–15 минут с каждой стороны, периодически переворачивая с помощью плоской тарелки. Тесто пропечется, начинка прогреется, а сыр расплавится.
  10. Готовую пиццу-хлеб переложите на решетку, дайте немного остыть, нарежьте порциями и подавайте с чаем или другим напитком.

Этот простой и вкусный рецепт отлично подойдет для дачи или быстрого сытного перекуса. Попробуйте — и убедитесь сами, что тонкое тесто и обилие начинки могут стать идеальным сочетанием.

Каждый раз, когда готовлю голубцы, вспоминаю бабушкину кухню — такой уютный аромат тушеной капусты и мяса разливается по всему дому! Но чтобы повторить тот самый вкус детства, пришлось освоить несколько хитростей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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