ПФР разъяснил порядок получения пенсии наследниками россиян

Пенсионный фонд разъяснил, что наследники имеют право получить накопительную часть пенсии россиян. Причём пенсионер может заранее определить своих правопреемников, говорится в сообщении на сайте ПФР.
Накопительную часть своей пенсии можно
В случае если наследник не назначен, то накопления в первую очередь предназначаются его детям, в том числе и усыновлённым. Следующими наследниками станут супруг или супруга получателя. И только потом наступает черёд братьев, сестёр, дедушек, бабушек, внуков.
Чтобы получить накопления, наследник должен в течение полугода обратиться в ПФР.
Как сообщалось ранее, россияне, работавшие на Крайнем Севере неполные рабочие дни, будут включаться в общий список для досрочного назначения пенсии. На данный момент работа при неполном рабочем дне включается в трудовой стаж, но не является основанием для назначения досрочной пенсии.