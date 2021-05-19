ПФР разъяснил порядок получения пенсии наследниками россиян

https://static.news.ru/photo/48b6a0da-b8d0-11eb-ad20-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд разъяснил, что наследники имеют право получить накопительную часть пенсии россиян. Причём пенсионер может заранее определить своих правопреемников, говорится в сообщении на сайте ПФР.

Накопительную часть своей пенсии можно получить в 60 лет мужчинам и в 55 лет женщинам. Но если получатель умер до указанного возраста, эти накопления могут получить наследники. Если же получатель пенсии хочет сам назначить своих правопреемников, ему нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Или же подать такое заявление в НПФ, если накопления формируются там.

В случае если наследник не назначен, то накопления в первую очередь предназначаются его детям, в том числе и усыновлённым. Следующими наследниками станут супруг или супруга получателя. И только потом наступает черёд братьев, сестёр, дедушек, бабушек, внуков.

Чтобы получить накопления, наследник должен в течение полугода обратиться в ПФР.

Как сообщалось ранее, россияне, работавшие на Крайнем Севере неполные рабочие дни, будут включаться в общий список для досрочного назначения пенсии. На данный момент работа при неполном рабочем дне включается в трудовой стаж, но не является основанием для назначения досрочной пенсии.