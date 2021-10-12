ПФР назвал причины для отказа семьям в пособии

В Пенсионном фонде России по Рязанской области сообщили, что самая частая причина отказа в получении пособий беременным женщинам и семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет — это наличие у семьи дохода, превышающего величину минимального прожиточного минимума на душу населения (22%). Об этом пишет URA.RU.

На втором месте непредоставление нужных документов в установленные сроки. На третьем — наличие у семьи двух и более транспортных средств. Следом идёт отказ из-за предоставления недостоверных данных. На пятом месте отказ из-за достижения ребёнком 17 лет, — говорится на сайте ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что на исправление ошибок отводится пять рабочих дней. Специалисты рекомендуют включить уведомления в личном кабинете на портале госуслуг, куда направляются сообщения о необходимости исправить заявление или предоставить дополнительные сведения.

Ранее стало известно, что власти хотят ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Поручение ведомствам разработать введение уголовной ответственности для пьяных водителей и пожизненного лишения прав отдал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. При этом отмечается, что лишение прав коснётся всех видов транспорта.