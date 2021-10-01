ПФР назвал категорию пенсионеров, имеющих право на повышенную пенсию

Родители студентов-очников имеют право на повышенную пенсию. Студенты при этом должны обучаться по основным образовательным программам в российских и иностранных учебных заведениях, расположенных за пределами страны. Об этом напоминает Пенсионный фонд России (ПФР).

Отмечается, что тип организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучается ребенок, не имеет значения. Это может быть государственная или коммерческая образовательная организация, платная или бесплатная форма обучения.

Также родителям детей, не достигших возраста 18 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии в повышенном размере устанавливается независимо от факта обучения и нахождения на иждивении родителей. Сумма прибавки составляет одну треть размера фиксированной выплаты на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи.

Перерасчет пенсии происходит с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения с заявлением. 30 сентября кабмин внёс в Госдуму проект бюджета ПФР на 2022-2024 годы. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% предлагается установить с первого января 2022 года в сумме 6401 рубль 10 копеек.

Ранее пенсионерка из Новосибирска обратилась к президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и Госдуме с просьбой выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей к 1 октября. В этот день в России отмечается День пожилого человека.

Петиция на сайте Change.org за месяц набрала 103 тысячи подписей. Создавшая её Валентина Лукашева благодарит президента за прошлую выплату, но замечает, что инфляция продолжается, цены на товары не падают. Из-за этого пенсионерам приходится делить финансы между коммунальными услугами, продуктами и лекарствами.