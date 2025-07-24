Петунии не зачахнут до снега: хитрости для взрывного цветения даже осенью

Петунии не зачахнут до снега: хитрости для взрывного цветения даже осенью

Чтобы петунии не зачахли до снега, в августе нужно провести «реанимацию» кустов. Раскрываем хитрости обрезки и полива для взрывного цветения петуний даже осенью.

Сначала кардинально обрежьте все вытянувшиеся побеги, оставив 10–15 см от земли, это стимулирует рост новых веточек с бутонами. Затем подкормите растения «коктейлем» из 1 ст. л. монофосфата калия, 1 ч. л. магния и 5 капель йода на 10 л воды — этот состав продлевает цветение и усиливает яркость лепестков.

Раз в 5 дней опрыскивайте листву раствором янтарной кислоты (1 таблетка на 1 л воды) — это снижает стресс от жары. Обязательно удаляйте увядшие цветки и семенные коробочки, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. В начале сентября пересадите петунии в горшки и занесите на веранду — при температуре +15–18°C они будут цвести еще 3–4 недели. Для ампельных сортов используйте кашпо с автополивом и еженедельно добавляйте в воду жидкие гуминовые удобрения — так вы сохраните пышные «водопады» цветов до середины осени.

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