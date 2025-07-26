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26 июля 2025 в 05:38

Ким Чен Ын выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

Ким Чен Ын выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой с Ан-24

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области, говорится в соответствующей телеграмме. Политик также передал слова сочувствия российскому народу и семьям погибших, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

От имени правительства, народа КНДР и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и в Вашем лице правительству, народу России, семьям погибших и пострадавшим, — указал лидер КНДР.

Ранее глава Министерства транспорта России Андрей Никитин сообщил, что на месте падения самолета в Приамурье удалось обнаружить бортовые самописцы. По его словам, в ближайшее время устройства должны транспортировать в Москву, где специалисты займутся их расшифровкой.

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что в настоящий момент рассматриваются две версии падения самолета. Он предположил, что воздушное судно могло рухнуть по причине технических неполадок на борту или из-за ошибки пилотов.

Кроме того, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин информировал, что семьи погибших при падении воздушного судна вблизи Тынды жителей региона получат по миллиону рублей. Также он объявил о трехдневном трауре с 25 июля в память о жертвах трагедии.

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