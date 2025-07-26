«В лучших традициях»: Патрушев отреагировал на слова Мерца о России Патрушев: байки о России подаются в лучших традициях геббельсовской пропаганды

Пересуды о якобы враждебных действиях России, используемые канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем с целью оправдания милитаризации Германии, выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды, заявил в интервью РИА Новости помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он напомнил, что именно так действовал Третий рейх для агрессии в отношении других государств.

Используемые для оправдания очередной милитаризации Германии байки о проводимых Россией кибератаках, повреждении подводных кабелей, мнимых диверсиях и убийствах в Германии выдержаны в лучших традициях геббельсовской пропаганды, — сказал он.

Патрушев выразил мнение, что такие выпады звучат неуместно спустя несколько дней после празднования 80-летия Победы. Тот факт, что их при этом произнес немецкий канцлер, и вовсе недопустимо, считает помощник президента.

Ранее замдиректора по исследованиям Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов отметил, что глава правительства Германии занимается подготовкой государства к вооруженному противостоянию с Россией. По его словам, именно эта цель преследуется в рамках милитаризации ФРГ. У Берлина достаточно экономических ресурсов для того, чтобы обогнать Париж и Лондон в военной сфере, уверен эксперт.