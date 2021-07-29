Петербурженка извинилась за скандал на детской площадке

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Липская, которая пыталась выгнать с детской площадки детей с аутизмом, извинилась и объяснила своё поведение. Об этом сообщил телеканал ЛенТВ24.

Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. Я там отталкивала [женщину], но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую [компанию], потому что понимала, что мне не справиться. За это хочу принести извинение, — сказала Липская.

Женщина объяснила поступок тем, что хотела защитить внучку, та испугалась кричащих детей. Липская считает, что когда ребёнок с особенностями развития гуляет в сопровождении мамы, в этом ничего страшного. Но когда их много, когда они бегают и кричат — другое дело. Она добавила, что борется со всеми детскими садами и развивающими центрами рядом с домом.

Ранее стало известно, что жительница Санкт-Петербурга устроила скандал на детской площадке своего двора, агрессивно отреагировав на воспитанников местного центра инклюзивных проектов «Какая разница!» и их сопровождающих.