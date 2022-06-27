Петербуржец поджёг храм из-за ссоры с женой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудник МЧС РФ

Мужчина поджёг храм Святителя Василия Великого в историческом районе Санкт-Петербурга Осиновая роща из-за ссоры с супругой, работающей в этой церкви, сообщает KP.RU. По данным полиции, утром после семейной стычки мужчина пришёл в храм с канистрой бензина, поджёг его и скрылся. Сейчас он задержан и признал вину.

Он работал 24 на 7, в семье у них четверо детей, жена трудится в церкви. И всё, что он зарабатывает, она приносит в храм. Из-за этого у них и произошёл конфликт. Он понял, что либо с женой что-то сделает, либо сожжёт храм. В итоге в 5:00 он слил бензин со своего лодочного мотора в канистру. Спрятал её под майкой и пошел в церковь, — рассказал источник издания.

В отношении семьянина возбуждено уголовное дело.

Пожар случился 26 июня и начался с кровли здания. В тушении были задействованы 30 человек и шесть единиц техники. По словам очевидцев, вместе со спасателями в борьбе с огнём принимали участие и прихожане. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее поджигатель пробил петардой грудную клетку 59-летней женщине в районе Казанского собора в центре Санкт-Петербурга. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. В данный момент медики борются за ее жизнь. Виновника происшествия задержали.